PATERNO’ RAPINA IN UN SUPERMERCATO, FORSE ANCHE UNO SPARO

Rapina, intorno alle 18,30, a danno di un esercizio commerciale di Paternò, che già in passato aveva subito altre rapine. Il supermercato è posto in via Fonte Maimonide, ed era in piena attività quando due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione con una pistola in mano (non si sa se vera o arma giocattolo). I due, hanno ripulito le tre casse e poi si sono dileguati, addirittura sembra che dalla pistola sia partito pure un colpo, per intimorire i presenti. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini del caso. Purtroppo, ultimamente, i casi di rapina ai danni delle attività commerciali di Paternò si sono moltiplicate, e spesso, non si è riuscito a risalire ai colpevoli. Oggi un'altra rapina, tra l’altro in un supermercato che già in passato era stato colpito da questi eventi. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, anche se per un attimo si è temuto il peggio.

