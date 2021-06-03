PATERNO': ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE, TRA IL VIALE DEI PLATANI ED IL CORSO ITALIA

Ennesimo incendio di sterpaglie in cittàL'incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 03 Giugno 2021, tra il Corso Italia ed il Viale dei PlataniAd andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie a...

Ennesimo incendio di sterpaglie in città

L'incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 03 Giugno 2021, tra il Corso Italia ed il Viale dei Platani

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno alle spalle del campo di calcio Totuccio Bottino sprigionando una densa colonna di fumo.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che stanno spegnendo l'incendio e mettendo in sicurezza l'area.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.