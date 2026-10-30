PATERNO' INCIDENTE NELLA NOTTE Ancora un incidente alla rotatoria tra via Convento e corso Italia: scontro tra due auto

Ancora un incidente nello stesso punto già teatro di numerosi scontri nelle ultime settimane. Un ferito trasportato in ospedale.

Ancora un incidente stradale a Paternò, sempre nello stesso punto. Intorno alla mezzanotte, tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, due automobili, una Fiat 500 e una Smart Fortwo, si sono scontrate nei pressi della rotatoria tra via Convento e corso Italia.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conoscono le sue condizioni e non è chiaro se vi siano altre persone ferite.

Resta da chiarire la dinamica dello scontro.

L'episodio si aggiunge ai numerosi incidenti registrati nella stessa zona tra settembre e ottobre. Una serie di sinistri che continua a richiamare l'attenzione sulla sicurezza stradale in un tratto della città dove gli scontri si ripetono con preoccupante frequenza.