PATERNÒ: ERA RICERCATA PER DEI FURTI COMMESSI NELLA MADREPATRIA, RUMENA IN MANETTE
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato la 25enne rumena Paraschiva RAPA, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.
Destinataria di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria del paese d’origine, che l’ha ritenuta responsabile di diversi reati contro il patrimonio, commessi in Romania nel periodo 2012 – 2015, la scorsa notte è stata rintracciata ed ammanettata dai militari del Nucleo Operativo in contrada Tre Fontane, agro del comune di Paternò.
La donna, assolte le formalità di rito, è stato associata al carcere di Catania Piazza Lanza.