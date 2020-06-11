PATERNO': FERMATI A UN CONTROLLO AVEVANO LA DROGA IN AUTO, DUE ARRESTI

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 32enne Fabio Gabriele NISTA ed il 26enne Sebastiano DI MAURO, entrambi paternesi, per detenzione di sostanze stupefacen...

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 32enne Fabio Gabriele NISTA ed il 26enne Sebastiano DI MAURO, entrambi paternesi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio antidroga i militari hanno fermato per un controllo in contrada Patellina una Mercedes classe B con i predetti a bordo i quali, durante la loro identificazione, continuavano a guardarsi tra di loro evidenziando un immotivato nervosismo.

Tale particolare non è passato inosservato ai militari che, di conseguenza, hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’autovettura grazie alla quale, infine, hanno rinvenuto 31 dosi di cocaina e ben 62 di marijuana.

I due arrestati, quindi, sono stati condotti nel carcere catanese di Piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.