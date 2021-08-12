PATERNO’: FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2021– PROGRAMMA
Solennità della Madonna Assunta anno 2021 -
-Programma dei festeggiamenti -
Triduo
GIOVEDÌ 12 VENERDÌ 13 SABATO 14 AGOSTO
Ore 17,45 Recita del S.Rosario e della Coroncina alla Madonna Assunta.
Ore 18,30 Celebrazione eucaristica.
SABATO 14 AGOSTO- VIGILIA DELLA SOLENNITÀ
Ore 22,30 Solenne celebrazione dell'Ufficio delle Letture, aspettando la "Pasqua della beata
Vergine Maria".
Accensione della luminaria e suono di campane a festa.
DOMENICA 15 AGOSTO
SOLENNITA' DELL'ASSUNZIONE AL CIELO DELLA VERGINE
Ore 8,00 lo sparo di bombe dal castello normanno e il suono delle campane a festa
annunceranno alla Cittadinanza il giorno della solennità della Beata Vergine Assunta.
Ore 8,30 Celebrazione eucaristica.
Ore 10,00 recita del S.Rosario.
Ore 10,30 Celebrazione eucaristica.
A conclusione, supplica a Maria SS.ma Assunta.
Ore 19,30 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Prevosto Parroco.
Al termine, preghiera per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla città di Paternò