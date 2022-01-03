PATERNÒ: FIAMME E FUMO ALL'INTERNO DELL'ALBERGO SICILIA, SUL POSTO VVF, 118 E CC

AGGIORNAMENTO ORE 23.30Concluso pochi minuti fa l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno verificato che all'interno della struttura non c'erano persone.FLASHUn allarme incendio è scattato intorno a...

AGGIORNAMENTO ORE 23.30

Concluso pochi minuti fa l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno verificato che all'interno della struttura non c'erano persone.

FLASH

Un allarme incendio è scattato intorno alle ore 22,00 di oggi, 03 Gennaio 2022, all’interno della struttura dell’ex albergo Sicilia, quando sono pervenuti all'autorità competenti le segnalazioni di alcune persone che hanno visto uscire del fumo dall'interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nostro distaccamento, con il supporto di due autoscale provenienti dal comando di Catania.

I Vigili del Fuoco sono entrati all'interno della struttura attraverso un balcone e stanno controllando e controllando all'interno per eventuale presenza di persone.

Sul posto sono presenti pure i Carabinieri ed a scopo precauzionale pure un ambulanza del 118

Notizia in aggiornamento