PATERNO': FUMO IN UN IMMOBILE DEL CENTRO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
24 febbraio 2022 20:52
I vigili del fuoco di Paternò sono dovuti intervenire poco prima delle ore 18 di oggi, 24 Febbraio 2022 a causa delle segnalazioni di residenti che hanno notato del fumo che proveniva da un'abitazione-ufficio, al piano terra, nella centralissima Via Grimaldi, a pochi metri da piazza Regina Margherita.
Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno.
Ii vigili del fuoco dopo aver sfondato il portone d’ingresso, hanno spento l'incendio è messo in sicurezza l'appartamento
