95047

PATERNO': FUMO IN UN IMMOBILE DEL CENTRO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco di Paternò sono dovuti intervenire  poco prima delle ore 18 di oggi, 24 Febbraio 2022 a causa delle segnalazioni di residenti che hanno notato del fumo che proveniva da un'abitazion...

A cura di Redazione Redazione
24 febbraio 2022 20:52
PATERNO': FUMO IN UN IMMOBILE DEL CENTRO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO -
News
Condividi

I vigili del fuoco di Paternò sono dovuti intervenire  poco prima delle ore 18 di oggi, 24 Febbraio 2022 a causa delle segnalazioni di residenti che hanno notato del fumo che proveniva da un'abitazione-ufficio, al piano terra,  nella centralissima Via Grimaldi, a pochi metri da piazza Regina Margherita.

Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno.

Ii vigili del fuoco  dopo aver sfondato il portone d’ingresso, hanno spento l'incendio è messo in sicurezza l'appartamento

PATERNO': FUMO IN UN IMMOBILE DEL CENTRO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
PATERNO': FUMO IN UN IMMOBILE DEL CENTRO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047