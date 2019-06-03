PATERNO’: FURTO A SCUOLA

I vandali tornano a colpire, è stato probabilmente perpetrato nel week-end e stamattina la brutta sorpresa, un furto ai danni del 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" nel presso di via Libertà.I ladr...

I vandali tornano a colpire, è stato probabilmente perpetrato nel week-end e stamattina la brutta sorpresa, un furto ai danni del 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" nel presso di via Libertà.

I ladri sono entrati, ed hanno messo sottosopra le classi, danneggiato gli arredi scolastici, imbrattando i muri e distruggendo alcuni giochi dei bambini.

Bottino in fase di quantificazione

Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale Stazione, che hanno già effettuato un sopralluogo.

Un gesto barbaro, e degno di persone incivili, che hanno colpito l’intera comunità, togliendo dei beni usati dai nostri giovani, o dai loro stessi figli.