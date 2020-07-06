PATERNO’: GIORNATA DI INCENDI, IN FUMO IL BOSCHETTO IN VIA VERGA LE FOTO

Domenica di fuoco a Paternò, con diversi incendi che hanno interessato il nostro territorio. Un pomeriggio in cui le fiamme hanno colpito in diverse zone della città. Incendi sono stati segnalati nell...

Domenica di fuoco a Paternò, con diversi incendi che hanno interessato il nostro territorio. Un pomeriggio in cui le fiamme hanno colpito in diverse zone della città. Incendi sono stati segnalati nella zona di Giaconia, Viale dei Platani, via Mongibello, Via Mediterraneo, e soprattutto nel boschetto di via Verga dove notevoli sono stati i danni. Centinaia le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco, che per mancanza di squadre non hanno potuto affrontare tempestivamente le emergenze. Danni notevoli, fortunatamente solo ai terreni e soprattutto nel boschetto di via Verga, che nei giorni scorsi era stato pulito, ma purtroppo, chi ha eseguito la mietitura ha lasciato a terra i cumuli di erbacce, che ieri, con l’arrivo delle fiamme, ha aumentato i danni, bruciando anche degli alberi. Come ogni anno, all’avvicinarsi della stagione estiva si moltiplicano i rischi incendi, anche grazie all’incuria e alle opere di prevenzione spesso fatte in ritardo. Lavori che rendono difficoltose le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, che ogni anno in estate devono fare fronte a incendi che quasi sempre sono provocati dalle mani di piromani irresponsabili.