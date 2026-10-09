Paternò, giovani del basket costretti ad allenarsi al freddo: l’appello di un 16enne

Un giovane atleta dell'ASD Siciliamo chiede al Comune di poter utilizzare il Palazzetto dello Sport: «Anche noi abbiamo il diritto di allenarci in una struttura adeguata».

PATERNÒ – Ha 16 anni, è uno studente, un musicista e un giocatore di basket dell'ASD Siciliamo Paternò. Con un messaggio inviato alla nostra redazione, il giovane R.B. lancia un appello all'amministrazione comunale per chiedere condizioni migliori per gli allenamenti della sua squadra.

«Io e i miei compagni siamo stanchi di allenarci nel campetto di Scala Vecchia, sotto la pioggia e al freddo. Penso che anche noi abbiamo il diritto di allenarci al Palazzetto dello Sport di Paternò», racconta il ragazzo.

Secondo quanto riferisce, la società partecipa a diversi campionati e offre anche alle ragazze la possibilità di praticare basket. Gli allenamenti, però, si svolgono all'aperto e dipendono dalle condizioni meteorologiche.

«Con tutti i campionati che abbiamo, non penso che un allenamento a settimana, se non piove, possa bastare», aggiunge il sedicenne.

Ma perché la squadra non si allena al Palazzetto dello Sport? Nel suo messaggio il giovane non precisa quali siano le ragioni che impediscono alla società di utilizzare la struttura, né se siano già state avanzate richieste ufficiali.

L'appello è quindi rivolto al Comune di Paternò, affinché possa chiarire la situazione e valutare la possibilità di mettere a disposizione della squadra spazi e orari adeguati.

Una richiesta semplice, quella di un ragazzo di 16 anni che desidera continuare a praticare il proprio sport con maggiore regolarità, senza dover dipendere dal freddo e dalla pioggia.

Firmato: R.B., 16 anni – Atleta ASD Siciliamo Paternò