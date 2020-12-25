PATERNO': GRANDE SUCCESSO PER LA RACCOLTA GIOCATTOLI PER I BIMBI - LE FOTO

Una serata di successo, con circa un centinaio di bambini felici di avere trovato tanti giocattoli sotto l’albero. Il tutto grazie all’iniziativa promossa dai due gruppi Facebook “Paterno Libera di In...

Una serata di successo, con circa un centinaio di bambini felici di avere trovato tanti giocattoli sotto l’albero. Il tutto grazie all’iniziativa promossa dai due gruppi Facebook “Paterno Libera di Intendere e Volere” e “Il Muretto 95047” e ai loro super amministratori Agostina Sciutteri e Santo Falcone, che ha raccolto decine di giocattoli per donarli ai bimbi meno fortunati. L’iniziativa è stata effettuata a Palazzo Alessi, con i bimbi entrati in maniera scaglionata, con orari diversi per rispettare il distanziamento imposto dal covid. Alla serata non ha voluto mancare il sindaco, Nino Naso, accompagnato dagli assessori Luigi Gulisano e Francesca Chirieleison, oltre al consigliere comunale Anthony Distefano. Ai presenti, è stata anche offerta una piccola degustazione di panettoni, grazie al regalo di uno dei tanti sponsor. “E’ stato un grande successo – ha dichiarato Agostina Sciutteri, anima della serata – soprattutto grazie a tante persone generose, che hanno donato tantissimi giocattoli. Dopo l’Epifania, probabilmente, faremo un’altra serata uguale, perché sono rimasti molti giocattoli. Voglio ringraziare chi, tramite il mio gruppo e quello di Santo Falcone, si spende ogni giorno per questo paese, senza ricoprire cariche e con lo spirito di servizio verso i propri concittadini. Grazie a questi gruppi, oltre a tante iniziative portate avanti, abbiamo donato a Paternò “Il Parco del Sorriso” un piccolo angolo per i giochi e lo svago, costruito grazie alle migliaia di euro raccolti, per ricordare due angeli volati in cielo troppo presto”. Luigi Saitta