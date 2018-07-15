PATERNO': GRATTA E VINCI DA 50 MILA EURO

La fortuna bacia Paternò: con un Gratta e Vinci serie “Tris Vincente” da soli 5 euro un avventore ha vinto la somma di 50mila euro. La vincita è avvenuta, ieri sera, presso il bar/tabacchi Lo Faro in...

A cura di Redazione 15 luglio 2018 17:52

