PATERNÒ: GRAVISSIMO INCIDENTE IN ZONA STADIO.ELISSOCCORSO SUL POSTO

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi 25 settembre 2021 intorno alle ore 12:30 nei pressi dello stadio, precisamente tra la via dei corallo e la via delle gemme.

Ad essere coinvolti due mezzi uno scooter con a bordo due ragazzi ed una Nissan Juke.

Feriti i due occupanti del mezzo a due ruote, che dopo il violento scontro sono caduti rovinosamente a terra procurandosi diversi traumi.

Vista la gravità delle ferite di uno dei due, si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza che è atterrato nei pressi dello stadio, e dopo averlo stabilizzato, era cosciente, è stato trasportato all'ospedale a Catania per le cure del caso.

Pure l'altro ragazzo è stato trasferito al Policlinico di Catania con un ambulanza, tanto spavento ma incolumi gli occupanti dell'autovettura.

Sul posto per tutti i rilievi necessari del sinistro e la gestione del traffico sono intervenuti i vigili urbani di Paternò.

Notizia in aggiornamento