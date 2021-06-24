PATERNO': Guasto nella notte al pozzo, previsti problemi idrici
A cura di Redazione
24 giugno 2021 12:02
L’Ama attraverso il sito ufficiale comunica che a seguito distacco non programmato energia elettrica da parte dell’ENEL nella notte dei 23/06/2021 il pozzo Acque Nord è rimasto inattivo.
Si avranno, in data odierna, problemi nella distribuzione idrica nei quartieri della Zona Scala Vecchia, Via Sardegna e vie limitrofe, Via Campania, Via Fiume, Via Baratta e Vie limitrofe.
Ci si scusa per il disagio conclude il comunicato.