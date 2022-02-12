PATERNO'. I VANDALI COLPISCONO, A FUOCO IERI CASOTTO IN VIA MARCO POLO

Molto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto nella serata di ieri , 12 Febbraio 2022 all'interno di un terreno in Via Marco Polo a Paternò.Verso le ore 20.30 , infatti, è...

Verso le ore 20.30 , infatti, è stato lanciato l’allarme per un incendio nella struttura.

Con ogni probabilità alcune persone sarebbero entrate, facendo irruzione all’interno dando fuoco ai rovi ed alle sterpaglie che erano presenti all'interno del casotto del terreno, una densa colonna di fumo bianco si è sprigionato

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale , che sono entrati all’interno della struttura per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.