PATERNÒ. I VANDALI IERI SERA IN AZIONE A CASA CONIGLIO

Vandali ancora una volta in azione a Paternò.

Il fatto è accaduto nella serata di ieri nella struttura comunale "Casa Coniglio" in piazzale della Fraternità, nel quartiere Coniglio. Verso le ore 20, infatti, è stato lanciato l'allarme per un principio di incendio all'interno.

Con ogni probabilità alcune persone sarebbero entrate dall'esterno, facendo irruzione all'interno dando fuoco ai pochi mobili e ai rifiuti presenti dentro l'edificio.

Le fiamme, però, non avrebbero avuto "presa" e si sarebbero spente quasi autonomamente.

Sul posto allertati da una pattuglia dei Carabinieri della radiomobile di Paternò sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale , che sono entrati all'interno della struttura per mettere in sicurezza la struttura.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.