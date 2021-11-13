PATERNO. IL COMUNE CHIEDE INTERVENTI AL GOVERNO REGIONALE E NAZIONALE IN FAVORE DELLE AZIENDE COLPITE DALL'ONDATA DI MALTEMPO

Le eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito nelle scorse settimane il territorio paternese hanno causato gravissimi danni alle aziende agricole sia sul piano strutturale, che su quello produtt...

Le eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito nelle scorse settimane il territorio paternese hanno causato gravissimi danni alle aziende agricole sia sul piano strutturale, che su quello produttivo. Le recenti calamità naturali hanno sostanzialmente distrutto gran parte degli investimenti produttivi che tanti agricoltori avevano posto in essere al prezzo di enormi sacrifici economici.

Gran parte della produzione olivicola ed agrumicola che contraddistingue il nostro territorio è stata inesorabilmente messa a rischio di perdite rilevantissime. “Le nostre aziende agricole non possono essere lasciate sole in momenti di crisi così grave - dichiara l’assessore alle Politiche Agricole del Comune di Paternò, Pietro Cirino -

È per questo che unitamente al Sindaco Nino Naso abbiamo immediatamente richiesto all'assessore regionale in Sicilia all'Agricoltura Antonino Scilla, di attivare con estrema urgenza tutte quelle misure atte a dare immediato sostegno alle imprese danneggiate, avviando anche le procedure per l'utilizzo dei fondi allo scopo già stanziati dal PSR Sicilia 2014/2020”.

“Inoltre - continua Cirino - abbiamo sollecitato un immediato intervento al ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli per l’urgentissima attivazione del previsto fondo di Solidarietà Nazionale a copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi.

Sono al fianco dei nostri agricoltori per essere io stesso da diversi anni un operatore del settore che comprende perfettamente quali sono i rischi che, chi sceglie di operare in questo settore, è costretto a subire costantemente.

Ed è per questo - conclude l’assessore Cirino - che non sono disponibile a mollare la presa nei confronti delle Istituzioni che ho citato e che hanno la responsabilità di offrire il proprio concreto sostegno ad un settore che costituisce l'ossatura portante dell'economia paternese, che merita di avere con estrema urgenza riconosciute le provvidenze che la legge le assegna”.