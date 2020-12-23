PATERNO': IL SETTORE ALIMENTARE DEL MERCATO TRISETTIMANALE TRASFERITO PROVVISORIAMENTE ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO GIOVANNI PAOLO II

Con Ordinanza N. 107 del 22/12/2020 il Sindaco dispone lo svolgimento del mercato trisettimanale, settore alimentare, di Via Fonte Maimonide nei giorni 24-26-31 dicembre 2020, 2- Gennaio 2021, trasfe...

Con Ordinanza N. 107 del 22/12/2020 il Sindaco dispone lo svolgimento del mercato trisettimanale, settore alimentare, di Via Fonte Maimonide nei giorni 24-26-31 dicembre 2020, 2- Gennaio 2021, trasferito nell'area del parcheggio Giovanni Paolo II, prospicente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale, a decorrere dal 24 Dicembre 2020 fino al 06 Gennaio 2021, salve ulteriori disposizioni successive in materia, a condizione che siano garantite dal Corpo di Polizia Municipale e/o da personale autorizzato l'osservanza di quanto previsto nell'articolo 1 comma 9 punto ff del D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020.

Prosegue l'ordinanza che i posti da assegnare secondo la superficie autorizzata,devono essere sistemati in senso longitudinale e distanziati l’uno dall'altro di mt. 5 e sono riservati ai titolari, mentre le supplenze dovranno essere effettuate come da prassi ordinaria;