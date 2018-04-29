PATERNÓ: Il Sindaco Naso proclama per domani lunedì 30 aprile lutto cittadino
A cura di Redazione
29 aprile 2018 22:57
Il Sindaco Nino Naso, attraverso la sua pagina social, ha comunicato di aver proclamato per domani 30 aprile, lutto cittadino. per la grave perdita dei due giovani figli della nostra Citta', Alessandro Maugeri e Lorenzo Fazio.
Continua il post di "unirsi tutti in un abbraccio solidale alle loro famiglie che vivono in questo momento un dolore straziante che è il dolore di tutta la Comunità Paternese"
ARRIVEDERCI MERAVIGLIOSI RAGAZZI3
