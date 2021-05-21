PATERNÒ - IL SINDACO NINO NASO NOMINA ORAZIO LOPIS CONSULENTE IN MATERIE SANITARIE DELL'ENTE COMUNALE

È di ieri pomeriggio la nomina del dott. Orazio Lopis, a firma del sindaco Nino Naso, quale nuovo consulente e collaboratore dell'Amministrazione Comunale in materie sanitarie e per ogni altra funzion...

È di ieri pomeriggio la nomina del dott. Orazio Lopis, a firma del sindaco Nino Naso, quale nuovo consulente e collaboratore dell'Amministrazione Comunale in materie sanitarie e per ogni altra funzione d'ambito che si renderà necessaria per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente.

LE PAROLE DI ORAZIO LOPIS - "Ringrazio il sindaco Nino Naso per l'importante incarico affidatomi. Metterò a disposizione della nostra comunità tutta la mia esperienza maturata e contribuirò a risolvere le problematiche relative la Sanità Pubblica locale, vedi le questioni relative l'Ospedale "SS. Salvatore" di Paternò, il Distretto Sanitario e non per ultimo la realizzazione del nuovo Punto Vaccinale comunale, con il contributo dei medici di famiglia, del Comune, degli infermieri volontari, delle Associazioni di volontariato, del Comitato in difesa dell'Ospedale e del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per cercare tutti insieme di sconfiggere questa pandemia. Ci tengo a precisare che svolgerò questo mio nuovo incarico a titolo gratuito".

LE PAROLE DEL SINDACO NINO NASO - Conosco da sempre Orazio Lopis e gli ho sempre riconosciuto una grande onestà intellettuale e morale, virtù che oggi più che mai giovano alla nostra Paternò in un momento di così forte emergenza e preoccupazione. Ad Orazio va riconosciuto il suo impegno costante in difesa dell'Ospedale "SS. Salvatore" che ha difeso strenuamente attraverso il Comitato di cui fa parte. Gli auguro un buon lavoro e lo ringrazio di cuore per avere accettato di buon grado questo delicato incarico".