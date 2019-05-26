PATERNO': IL VENTO ABBATTE I PANNELLI ELETTORALI, AUTO DANNEGGIATE

Il vento abbatte i pannelli elettorali che finiscono sulle auto in sosta.È successo, intorno le ore 13.30, in via Dalmazia (zona via Sardegna). dove le raffiche che stanno soffiando dalla mattina hann...

È successo, intorno le ore 13.30, in via Dalmazia (zona via Sardegna). dove le raffiche che stanno soffiando dalla mattina hanno investito i tabelloni delle elezioni europee montati nei giorni scorsi sul perimetro dell'area di sosta.

Almeno quattro le auto danneggiate dai pannelli metallici principalmente su cofano e parabrezza.

Miracolosamente nessuno problema per le persone

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

Ulteriore interventi hanno eseguito i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per alberi caduti nelle zone Schettino e Tre Fontane

