PATERNÒ, IN TRE SORPRESI DAI CARABINIERI MENTRE RUBAVANO OLTRE 100 CHILI DI ARANCE
I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato tre pregiudicati del posto, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei...
I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato tre pregiudicati del posto, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.
Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei furti nelle zone agricole della provincia etnea, fenomeno purtroppo sempre più diffuso, i militari di pattuglia hanno sorpreso il terzetto mentre caricava su di un autocarro Peugeot Range gli oltre 100 Kg di arance rubate poco prima da un agrumeto di contrada Cardonetto.
Le arance recuperate sono state consegnate ad un ente benefico.