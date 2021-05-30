PATERNO’: INCENDI DI STERPAGLIE VIA LIBERTÀ, DENSA COLONNA DI FUMO INVADE IL CORSO ITALIA
Un vasto incendio di sterpaglie in corso questo pomeriggio, 30 Maggio 2021, tra la via Stazione la via della libertà e via Fontana del Lupo.
Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno, sprigionando una densa colonna di fumo che si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.
Il fumo ha invaso il Corso Italia, che sta creando rallentamenti nel tratto invaso dal fumo.
Incendio probabilmente partito da un terreno privato.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed Adrano
Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.