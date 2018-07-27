PATERNO': INCENDIO AL CORSO ITALIA E CORSO DEL POPOLO IN SERATA
PATERNO': INCENDIO AL CORSO ITALIA E CORSO DEL POPOLO
A cura di Redazione
27 luglio 2018 23:53
Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, questa sera per gli ennesimi incendi presumibilmente di natura dolosa.
Il primo intervento alle ore 22.30 circa nei pressi del Corso Italia , il secondo intorno alle ore 23 al Corso del Popolo.
In fiamme rami secchi, rovi e sterpaglie
Sul posto pure i Carabinieri
PATERNO': INCENDIO AL CORSO ITALIA E CORSO DEL POPOLO IN SERATA
IN AGGIORNAMENTO