PATERNO’: INCENDIO AL VELODROMO, DENSA NUBE DI FUMO

Incendio in corso in questi minuti all’interno del velodromo sito in zona salinelle di Paternò.Impressionante la colonna di fumo bianco, visibile da notevole distanza.A prendere fuoco le sterpaglie, l...

Incendio in corso in questi minuti all’interno del velodromo sito in zona salinelle di Paternò.

Impressionante la colonna di fumo bianco, visibile da notevole distanza.

A prendere fuoco le sterpaglie, le erbacce e l’immondezza presenti all’interno della struttura.

Ignote ancora le cause.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del nostro distaccamento

Come ogni anno, con l'inizio del caldo e dei terreni incolti incominciano a verificarsi gli incendi

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.