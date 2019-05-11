95047

PATERNO': INCENDIO AL VELODROMO IERI SERA

Un incendio sulla cui natura stanno indagando i carabinieri si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno del velodromo sito in zona salinelle di Paternò.Impressionante la colonna di fumo scu...

11 maggio 2019 08:47
Un incendio sulla cui natura stanno indagando i carabinieri si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno del velodromo sito in zona salinelle di Paternò.

Impressionante la colonna di fumo scuro, visibile da notevole distanza.

A prendere fuoco le sterpaglie, le erbacce e l’immondezza presenti all'interno della struttura.

Solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, che si è protratto sino a tarda notte, ha impedito che le fiamme si propagassero anche ai vicini spogliatoi.

