PATERNO': INCENDIO AL VELODROMO IERI SERA
A cura di Redazione
11 maggio 2019 08:47
Un incendio sulla cui natura stanno indagando i carabinieri si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno del velodromo sito in zona salinelle di Paternò.
Impressionante la colonna di fumo scuro, visibile da notevole distanza.
A prendere fuoco le sterpaglie, le erbacce e l’immondezza presenti all'interno della struttura.
Solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, che si è protratto sino a tarda notte, ha impedito che le fiamme si propagassero anche ai vicini spogliatoi.
