Paternò, incendio alla Consolazione: ragazzi lanciano fuochi, vegetazione in fiamme

Il rogo intorno alle 13:30 nella zona della Consolazione. Secondo le segnalazioni, alcuni ragazzi avrebbero lanciato dei fuochi, provocando l'incendio della vegetazion

PATERNÒ – Principio d’incendio intorno alle 13:30 di oggi, venerdì 16 ottobre, nella zona della Consolazione, a Paternò, dove alcuni fuochi lanciati da ragazzi avrebbero provocato l’innesco della vegetazione.

L’episodio si è verificato nell’area sovrastante alcuni edifici. Come mostrano le immagini, il fumo si è alzato tra gli alberi e le sterpaglie, risultando visibile anche dalla strada sottostante.

Secondo le prime informazioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato il lancio di alcuni fuochi che avrebbero raggiunto la vegetazione, provocando le fiamme.

La dinamica esatta dell’accaduto resta da confermare. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sull’entità dell’incendio e sull’eventuale intervento dei soccorritori.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio nella zona della Consolazione, a Paternò.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.