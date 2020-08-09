PATERNO’: INCENDIO DI STERPAGLIE AL CORSO ITALIA, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Un incendio, è divampato nella tarda serata di oggi, intorno le ore 20 in un terreno incolto e pieno di sterpaglie adiacente corso Italia, nello slargo tra la piscina comunale e l’ospedale.Sul posto è...

Un incendio, è divampato nella tarda serata di oggi, intorno le ore 20 in un terreno incolto e pieno di sterpaglie adiacente corso Italia, nello slargo tra la piscina comunale e l’ospedale.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che ha rapidamente spento le fiamme e bonificato l’area.

Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

GRAZIE PER LE FOTO AI NOSTRI LETTORI STEFANIA COSIMO E GIANNI