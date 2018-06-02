95047

PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE AL CORSO ITALIA. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Incendio di sterpaglie questa sera intorno alle ore 20 al corso Italia , sotto il ponteLa nube di fumo è ben visibile da diversi km di distanza.Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subi...

A cura di Redazione Redazione
02 giugno 2018 21:24
PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE AL CORSO ITALIA. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -
News
Condividi

Incendio di sterpaglie questa sera intorno alle ore 20 al corso Italia , sotto il ponte

La nube di fumo è ben visibile da diversi km di distanza.

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco

Sul posto è impegnata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Fortunatamente non ci sono sono danni a persone.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047