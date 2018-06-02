PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE AL CORSO ITALIA. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Incendio di sterpaglie questa sera intorno alle ore 20 al corso Italia , sotto il ponteLa nube di fumo è ben visibile da diversi km di distanza.Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subi...

A cura di Redazione 02 giugno 2018 21:24

