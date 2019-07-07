PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO ALLE CASE: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

FLASHTanta paura per le persone, per un pauroso incendio che è divampato questo pomeriggio intorno alle ore 13, in contrada Schettino, nei pressi della vecchia ss121.L’incendio fortunatamente ha rigu...

Tanta paura per le persone, per un pauroso incendio che è divampato questo pomeriggio intorno alle ore 13, in contrada Schettino, nei pressi della vecchia ss121.

L’incendio fortunatamente ha riguardato solamente delle sterpaglie in un campo, ma le fiamme alte in prossimità delle abitazioni hanno destato subito forti preoccupazioni.

Sono stati i residenti, in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provato ad arginare l'avanzata del fuoco con strumenti di fortuna.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle ore 15, i vigili del fuoco del distaccamento di Catania, che hanno circoscritto e spento il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture poste nelle vicinanze.

Densa colonna di fumi, per fortuna non si registrano danni alle persone, ma tanta paura tra i residenti con le fiamme molto vicine all'abitazioni.