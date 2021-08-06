95047

PATERNÒ: INCENDIO IN CORSO DI STERPAGLIE IN VIA NAZARIO SAURO

06 agosto 2021 23:31
FLASH

Ennesimo incendio in città di sterpaglie.

L’incendio si è sviluppato nella serata  di oggi, 06 agosto, e tutt'ora in corso nei pressi di via Nazario Sauro

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno sprigionando una densa colonna di fumo, visibile da notevole distanza.

