PATERNÒ: INCENDIO IN CORSO DI STERPAGLIE IN VIA NAZARIO SAURO
A cura di Redazione
06 agosto 2021 23:31
FLASH
Ennesimo incendio in città di sterpaglie.
L’incendio si è sviluppato nella serata di oggi, 06 agosto, e tutt'ora in corso nei pressi di via Nazario Sauro
Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno sprigionando una densa colonna di fumo, visibile da notevole distanza.
