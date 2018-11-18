95047

PATERNÒ: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN VIA ABATE MELI

Incendio poco fa in un abitazione in via Abate Meli (zona via Fiume).Dalle prime informazioni pare  che, accidentalmente, per cause ancora da accertare l abitazione  è andata a fuoco. Sul posto sono i...

18 novembre 2018 21:44
Incendio poco fa in un abitazione in via Abate Meli (zona via Fiume).

Dalle prime informazioni pare  che, accidentalmente, per cause ancora da accertare l abitazione  è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti, tempestivamente, i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Per fortuna non si sono verificati né feriti né persone intossicate.

Nel corso delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno portato fuori anche una bombola del gas.

Sul posto pure i Carabinieri
In aggiornamento

