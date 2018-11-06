PATERNÒ: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN VIA FALANGA
A cura di Redazione
06 novembre 2018 12:41
FLASH
Vigili del fuoco in azione in via Falanga (zona Palme) a Paternò, per un principio di incendio in un appartamento
L'incendio è avvenuto intorno alle ore 12.00.
Nella casa di due piani, si è sviluppato un rogo che ha subito allarmato i vicini, che hanno lanciato l’allarme.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno subito spento tutto.
Le cause dell’incendio non sono ancora note.
In aggiornamento
