PATERNÒ: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN VIA FALANGA

FLASH

Vigili del fuoco in azione in via Falanga (zona Palme) a Paternò, per un principio di incendio in un appartamento

L'incendio è avvenuto intorno alle ore 12.00.

Nella casa di due piani, si è sviluppato un rogo che ha subito allarmato i vicini, che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno subito spento tutto.

Le cause dell’incendio non sono ancora note.

In aggiornamento

