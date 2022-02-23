95047

23 febbraio 2022 18:39
PATERNO: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO DI VIA G.B.NICOLOSI, SOCCORSI SUL POSTO -
News
AGGIIORNAMENTO ORE 19.00

Tanta paura questo pomeriggio nella centralissima via G.B.Nicolosi , fortunatamente non si registrano feriti nell'incendio che si è sviluppato in un terrazzo.

La strada è stata riaperta al traffico dopo circa un ora.

FLASH

Un Incendio è divampato intorno alle ore 18 di oggi, 23 febbraio 2022  nella centralissima via G. B. Nicolosi

Per cause a momento non note si è sviluppato un incendio in un terrazzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del nostro distaccamento

Si sospetta che all’interno ci siano persone.

In via precauzionale sono presenti due  ambulanze,  i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Il tratto di strada compreso tra Piazza Regina Margherita e la via g.b. Nicolosi è attualmente chiuso al traffico  per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO

