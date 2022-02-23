PATERNO: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO DI VIA G.B.NICOLOSI, SOCCORSI SUL POSTO
AGGIIORNAMENTO ORE 19.00Tanta paura questo pomeriggio nella centralissima via G.B.Nicolosi , fortunatamente non si registrano feriti nell'incendio che si è sviluppato in un terrazzo.La strada è stata...
AGGIIORNAMENTO ORE 19.00
Tanta paura questo pomeriggio nella centralissima via G.B.Nicolosi , fortunatamente non si registrano feriti nell'incendio che si è sviluppato in un terrazzo.
La strada è stata riaperta al traffico dopo circa un ora.
FLASH
Un Incendio è divampato intorno alle ore 18 di oggi, 23 febbraio 2022 nella centralissima via G. B. Nicolosi
Per cause a momento non note si è sviluppato un incendio in un terrazzo.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del nostro distaccamento
Si sospetta che all’interno ci siano persone.
In via precauzionale sono presenti due ambulanze, i Carabinieri e la Polizia Municipale.
Il tratto di strada compreso tra Piazza Regina Margherita e la via g.b. Nicolosi è attualmente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.
IN AGGIORNAMENTO