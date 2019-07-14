PATERNO': INCENDIO NEI PRESSI DELLA PISCINA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Un vasto incendio, molto probabilmente di natura dolosa è divampato questa mattina intorno alle ore 7 al Corso italia nei pressi della piscina comunale.Le fiamme hanno interessando una grande area pi...

Un vasto incendio, molto probabilmente di natura dolosa è divampato questa mattina intorno alle ore 7 al Corso italia nei pressi della piscina comunale.

Le fiamme hanno interessando una grande area piena di sterpaglie e rovi tra l'ospedale Santissimo Salvatore e la piscina comunale.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò.

Un particolare ringraziamento, viene rivolto dal Sindaco Nino Naso ai Cittadini per la pronta segnalazione ed ai Vigili Urbani che si sono subito attivati sollecitando i Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti e che fortunatamente, in sinergia collaborando è stata superata pure questa.

Al di là di qualche scalmanati, deficiente, irresponsabile, Paternò è fatta da tanti cittadini perbene.

Paternò è Civile!