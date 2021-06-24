PATERNÒ: INCENDIO STERPAGLIE, EVACUATE LE CASE IN VIA CESAREA
AGGIORNAMENTOPaura per gli abitanti della via Cesarea a causa delle fiamme molto vicino alle abitazione, che sono state immediatamente evacuate.Sul posto a supporto sono intervenuti pure i Vigili de...
AGGIORNAMENTO
Paura per gli abitanti della via Cesarea a causa delle fiamme molto vicino alle abitazione, che sono state immediatamente evacuate.
Sul posto a supporto sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco del distaccamento di Linguaglossa ed i Carabinieri.
A scopo precauzionale intervenuta pure un ambulanza del 118.
FLASH
Un incendio di sterpaglie e rovi è divampato intorno alle ore 14 a Paternò.
Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo privato vicino ad alcune abitazioni ed attività commerciali nel perimetro tra le vie Cesarea e via Balatelle.
Impressionante la nube di fumo nero visibile da tutta la città
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano.
I pompieri stanno operando per lo spegnimento dell’incendio, reso più complicato dal vento che soffia e la messa in sicurezza dell’area
Come ogni anno, con l’inizio del caldo e dei terreni incolti incominciano a verificarsi gli incendi
Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.