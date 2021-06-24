AGGIORNAMENTOPaura per gli abitanti della via Cesarea a causa delle fiamme molto vicino alle abitazione, che sono state immediatamente evacuate.Sul posto a supporto sono intervenuti pure i Vigili de...

AGGIORNAMENTO

Paura per gli abitanti della via Cesarea a causa delle fiamme molto vicino alle abitazione, che sono state immediatamente evacuate.

Sul posto a supporto sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco del distaccamento di Linguaglossa ed i Carabinieri.

A scopo precauzionale intervenuta pure un ambulanza del 118.

PATERNÒ: INCENDIO STERPAGLIE, EVACUATE LE CASE IN VIA CESAREA

FLASH

Un incendio di sterpaglie e rovi è divampato intorno alle ore 14 a Paternò.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo privato vicino ad alcune abitazioni ed attività commerciali nel perimetro tra le vie Cesarea e via Balatelle.

Impressionante la nube di fumo nero visibile da tutta la città

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano.

I pompieri stanno operando per lo spegnimento dell’incendio, reso più complicato dal vento che soffia e la messa in sicurezza dell’area

Come ogni anno, con l’inizio del caldo e dei terreni incolti incominciano a verificarsi gli incendi

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.