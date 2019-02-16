PATERNÒ: INCIDENTE AUTO-CAMION, NESSUN FERITO
A cura di Redazione
16 febbraio 2019 12:30
Incidente intorno alle ore 12,00 lungo il Corso Italia, all'uscita dello svincolo della 284 che immette in Corso Italia difronte il supermercato.
Due sono stati i mezzi coinvolti. Un’auto, Audi A3 ed un camion
Nell'incidente per fortuna nessuno è rimasto ferito, ad avere la peggio , l’autovettura fortemente danneggiata
Sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Municipale.
Disagi e rallentamenti nella circolazione