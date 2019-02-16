95047

16 febbraio 2019 12:30
PATERNÒ: INCIDENTE AUTO-CAMION, NESSUN FERITO -
News
Incidente intorno alle ore 12,00  lungo il Corso Italia, all'uscita dello svincolo della 284 che immette in Corso Italia difronte il supermercato.

Due sono stati i mezzi coinvolti. Un’auto, Audi A3 ed un camion

Nell'incidente per fortuna nessuno è rimasto ferito, ad avere la peggio , l’autovettura fortemente danneggiata

Sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Municipale.

Disagi e rallentamenti nella circolazione

