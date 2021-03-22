95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN CONTRADA TRE FONTANE 

Incidente intorno alle ore 11 sulla strada provinciale 58 in contrada tre fontane in territorio di Paternò.Per cause al vaglio degli uomini della Polizia Municipale intervenuti sul posto, si è verific...

22 marzo 2021 14:04
Incidente intorno alle ore 11 sulla strada provinciale 58 in contrada tre fontane in territorio di Paternò.

Per cause al vaglio degli uomini della Polizia Municipale intervenuti sul posto, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgone ed una Fiat Punto.

Ferito, secondo le prime informazioni, in modo non grave, il conducente dell'autovettura che è andato  in ospedale i controlli  del caso.

Il tratto interessato dal sinistro ha subito dei rallentamenti per consentire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

