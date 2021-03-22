PATERNÒ: INCIDENTE IN CONTRADA TRE FONTANE
Incidente intorno alle ore 11 sulla strada provinciale 58 in contrada tre fontane in territorio di Paternò.Per cause al vaglio degli uomini della Polizia Municipale intervenuti sul posto, si è verific...
Incidente intorno alle ore 11 sulla strada provinciale 58 in contrada tre fontane in territorio di Paternò.
Per cause al vaglio degli uomini della Polizia Municipale intervenuti sul posto, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgone ed una Fiat Punto.
Ferito, secondo le prime informazioni, in modo non grave, il conducente dell'autovettura che è andato in ospedale i controlli del caso.
Il tratto interessato dal sinistro ha subito dei rallentamenti per consentire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.