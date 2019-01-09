PATERNO': Incidente in via de Amici, due feriti

Incidente stradale intorno alle ore 20.30, in via De Amicis, zona via Fiume.Due auto, una Fiat 500 ed una Opel Mokka si sono scontrate all'incrocio e nell'impatto il conducente della 500 e la passegge...

A cura di Redazione 09 gennaio 2019 21:20

