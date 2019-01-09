PATERNO': Incidente in via de Amici, due feriti
Incidente stradale intorno alle ore 20.30, in via De Amicis, zona via Fiume.
Due auto, una Fiat 500 ed una Opel Mokka si sono scontrate all'incrocio e nell'impatto il conducente della 500 e la passeggera della Opel sono rimasti feriti. È intervenuta un'ambulanza che ha portato i feriti in ospedale, Santissimo Salvatore di Paternò.
Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.
Entrambe le auto coinvolte nel sinistro, hanno riportato seri danni nella parte anteriore.
Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.
