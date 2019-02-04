PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO
A cura di Redazione
04 febbraio 2019 16:37
***FLASH***
Incidente pochi minuti fa, a Paternò, in via Mongibello la strada che conduce a Ragalna.
Per cause, ancora, in via di accertamento da parte dei carabinieri presenti sul luogo, a tamponare sono stati una Lancya Y ed un Alfa Romeo.
Secondo le primissime informazioni, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
Sul posto ambulanza, carabinieri e la Polizia Municipale.
Rallentamenti in entrambi le direzioni di marcia.
IN AGGIORNAMENTO