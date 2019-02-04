95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO

***FLASH***Incidente pochi minuti fa, a Paternò, in via Mongibello la strada che conduce a Ragalna.Per cause, ancora, in via di accertamento da parte dei carabinieri presenti sul luogo, a tamponare so...

A cura di Redazione Redazione
04 febbraio 2019 16:37
PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO -
News
Condividi

***FLASH***

Incidente pochi minuti fa, a Paternò, in via Mongibello la strada che conduce a Ragalna.

Per cause, ancora, in via di accertamento da parte dei carabinieri presenti sul luogo, a tamponare sono stati una Lancya Y ed un Alfa Romeo.

Secondo le primissime informazioni, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.

Sul posto ambulanza, carabinieri e la Polizia Municipale.

Rallentamenti in entrambi le direzioni di marcia.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047