PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO

Un incidente si è verificato, intorno le ore 10.00 in via Mongibello la strada che collega con Ragalna nei pressi dell’incrocio con la sp4/11.

Ad essere coinvolte due autovetture una Ford Fiesta ed una Fiat Stilo, che per causa in via d’accertamento, probabilmente per la strada resa viscida dalla pioggia si sono scontrate.

Nel violento impatto la Fiesta è andata a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata.

Fortunatamente soltando tanto spavento e nessun grave problema per le persone presenti nei veicoli.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione che stanno gestendo il traffico e gli uomini della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il tratto interessato dall'incidente sta subendo rallentamenti