LENTINI: Incidente mortale, ferito un camionista Paternese

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2018 14:17
News
Tragico il bilancio di un grave incidente verificatosi, ieri sera, lungo la strada provinciale 16 per Scordia,

A perdere la vita un 62 anni, a bordo dell’auto guidata dal figlio 30enne che, per motivi in fase d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

La vettura si è così scontrata con un autoarticolato guidato da un 38enne di Paternò che viaggiava in direzione Scordia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i Carabinieri di Lentini, ed i vigili del fuoco

I due più giovani dopo le cure del caso sono stati dimessi, nulla da fare per il 62enne.

