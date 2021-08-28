PATERNÒ. INCIDENTE SULLA SP 229/II, FERITO 15 ENNE

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio 28 agosto 2021 intorno alle ore 18 sulla SP 229ii la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia.Nel sinistro sono state coinvolte due a...

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio 28 agosto 2021 intorno alle ore 18 sulla SP 229ii la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia.

Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture , Una Fiat Punto ed un'Opel Agila che in prossima con la via Rometta si sono scontrate.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso e trasportato all'ospedale, un ragazzo di 15 anni che si trovava sulla Fiat Punto, per le necessarie cure.

illesi

Per tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i vigili urbani di Paternò.

Sul tratto interessato si sono verificati disagi alla circolazione stradale.