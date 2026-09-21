Paternò, infermiera aggredita dopo il turno: la UIL chiede vigilanza alla Casa di Comunità

Il sindacato interviene dopo l’episodio in via Giovanni Verga: «Servono più sicurezza, illuminazione e videosorveglianza nelle aree esterne»

PATERNÒ – La UIL FPL interviene sull’episodio che ha coinvolto un’infermiera della Casa di Comunità di Paternò, in via Giovanni Verga, esprimendo solidarietà alla lavoratrice e chiedendo maggiori misure di sicurezza attorno alla struttura sanitaria.

La vicenda era stata segnalata dalla stessa infermiera: al termine del turno di lavoro, mentre raggiungeva la propria auto parcheggiata nella zona, sarebbe stata avvicinata da un uomo che avrebbe cercato di fermarla, per poi posizionarsi davanti alla vettura e spogliarsi.

Sull’accaduto intervengono adesso i componenti della segreteria aziendale UIL FPL Nuccio Sciacca, Orazio Lopis e Pippo Palumbo, insieme alla Segreteria Territoriale, che nel loro comunicato definiscono quanto accaduto un’«aggressione» ed esprimono «totale solidarietà» alla collega.

«Non è tollerabile che chi cura i cittadini debba temere per la propria incolumità», afferma il sindacato, che richiama l’attenzione soprattutto sulla situazione delle Case di Comunità e sull’assistenza garantita H24.

Secondo la UIL FPL, alla solidarietà devono ora seguire interventi concreti. Il sindacato chiede ai vertici aziendali e alle autorità locali competenti un adeguato servizio di vigilanza, oltre al potenziamento dell’illuminazione pubblica e dei sistemi di videosorveglianza nei parcheggi e nelle aree esterne della struttura.

Richiesto anche un monitoraggio costante e mirato della sicurezza nelle strutture sanitarie territoriali, con l’obiettivo di tutelare gli operatori durante tutti i turni di servizio.

«Alla collega va il nostro più caloroso abbraccio – conclude la UIL FPL – non la lasceremo sola in questa battaglia per la dignità e la sicurezza del lavoro sanitario».

Il comunicato è stato inviato a 95047.it dal dirigente sindacale UIL FPL Orazio Lopis, dopo la pubblicazione della segnalazione relativa all’episodio avvenuto a Paternò.