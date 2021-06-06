95047

PATERNO' INFESTAZIONE DI INSETTI: SINDACO ORDINA CHIUSURA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE VIRGILIO PER IL 07 E 08 GIUGNO

Plesso scolastico invasi da insetti infestanti.Per questo motivo il sindaco di Paternò Nino Naso, ha emanato un’ordinanza la n. 38 del 05/06/2021 con la quale dispone la chiusura della Scuola Media St...

06 giugno 2021 20:48
Plesso scolastico invasi da insetti infestanti.

Per questo motivo il sindaco di Paternò Nino Naso, ha emanato un’ordinanza la n. 38 del 05/06/2021 con la quale dispone la chiusura della Scuola Media Statale Virgilio per lunedì e martedì prossimi, 07 e 08 giugno 2021, per permettere le operazioni di disinfestazione.

A richiedere l’intervento straordinario di sanificazione è stato il dirigente scolastico della scuola.

Nel plesso ci sarà l’intervento di una ditta specializzata che dovrà nebulizzare tutti i locali con un apposito prodotto disinfestante, secondo prassi dopo l’intervento è necessario arieggiare gli immobili per almeno 24 ore prima delle loro fruizione, in modo da aver fatto smaltire tutti i residui del composto chimico che è stato utilizzato.

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 09 Giugno.

