PATERNO': INTERRUZIONE IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI NELLA GIORNATA DI OGGI E DI VENERDÌ 5 GIUGNO
Per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, nei giorni 3 e 5 giugno 2020 avvisa l'Ama, attraverso un comunicato che si verificheranno interruzioni sulla...
A cura di Redazione
03 giugno 2020 10:15
Per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, nei giorni 3 e 5 giugno 2020 avvisa l'Ama, attraverso un comunicato che si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:
- zona Scala Vecchia,
- Via Canonico Renna,
- Via Sardegna,
- Via Fiume,
- Via Campania,
- Via Circumvallazione,
- Corso Marco Polo e vie limitrofe.