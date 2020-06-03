95047

Per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, nei giorni 3 e 5 giugno 2020 avvisa l'Ama, attraverso un comunicato che si verificheranno interruzioni sulla...

03 giugno 2020 10:15
PATERNO': INTERRUZIONE IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI NELLA GIORNATA DI OGGI E DI VENERDÌ 5 GIUGNO -
Per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, nei giorni 3 e 5 giugno 2020 avvisa l'Ama, attraverso un comunicato che si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:

  • zona Scala Vecchia,
  • Via Canonico Renna,
  • Via Sardegna,
  • Via Fiume,
  • Via Campania,
  • Via Circumvallazione,
  • Corso Marco Polo e vie limitrofe.

