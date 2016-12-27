Paternò e la bellezza dei Presepi Viventi

Ieri enorme riscontro al Borgo Gancia: e rappresentazione in auge anche a San Biagio e al Santissimo Salvatore

20161226_184649 Ecco, che i Presepi Viventi si sono trasformati in un grande momento di aggregazione. Dal Borgo Gancia una fiumana di persone si è riversata per le viuzze dell’antico quartiere paternese tra i mestieri di un tempo e le suggestive novità che hanno ravvivato la dinamicità di un Presepe che ha mantenuto il suo stile e il coinvolgimento di sempre. Alla Gancia si replicherà anche l’1, il 6 ed il 7 gennaio: un grande sforzo da parte degli organizzatori che ha ripagato già ieri sera al suono delle cornamuse.

Ma quella di ieri è stato anche il giorno dei Presepi viventi nel quartiere di San Biagio ed al Santissimo Salvatore. Anche qui, l’impegno di residenti e parrocchiani: tanta passione e tanto coinvolgimento. Un bell’esempio. Che non è divisione ma, paradossalmente, è voglia e capacità di saper aggregare.