PATERNO': LA DOMANDA DEI BUONI SPESA PUÒ ESSERE INVIATA VIA MAIL E WHATSAPP
Per facilitare la procedura di richiesta dei buoni spesa ai cittadini, comunica il Sindaco, Nino Naso, che è possibile inviare una foto del modulo compilato e una foto della carta di identità fronte e retro direttamente su Whatsapp al numero 345-4378278, ed è possibile trovarne una copia già stampata in tutte le farmacie e i supermercati della città.
La domanda può essere pure presentata al seguente indirizzo email: [email protected].
CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO
I buoni sono validi per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessita, negli esercizi commerciale che hanno aderito all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito del comune.
Il valore del buono spesa è pari ad un massimo di €. 500,00, per coloro i quali non abbiano alcun reddito anche a causa della momentanea cessazione della propria attività lavorativa causata dal virus Covid-19, in proporzione della composizione del nucleo famigliare:
- Numero 1 beneficio al cittadino che vive da solo € 100,00
- Per famiglie di 2 persone € 200,00
- Per famiglie di 3 persone € 300,00
- Per famiglie 4 persone € 400,00
- Per famiglie con 5 o più persone € 500,00
Utenti non percettori di reddito
Titolari di P.IVA d’attività commerciale e di servizi alla persona in difficoltà economica seguita delle restrizioni ministeriali
Percettori di reddito di qualunque tipo inferiore ad €. 600.00
Percettori ammortizzatori sociali quale NASPI, RDC carte REI non superiore ad €.600.00
Percettori di cassa integrazione inferiore ad €. 600.00
