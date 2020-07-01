PATERNÒ: LA FESTA DELLE MADONNA DELLE GRAZIE

La tanto attesa festa della Madonna delle Grazie non potrà essere celebrata secondo tradizione, e le manifestazioni religiose subiscono un radicale cambiamento.Invitiamo i pellegrini a prendere vision...

Invitiamo i pellegrini a prendere visione del programma religioso e a partecipare con responsabilità nel rispetto delle norme Anti-Covid-19.

PROGRAMMA

Giovedì’ 2 Luglio

Ore 6.00

Apertura della Chiesa ai fedeli devoti che potranno fermarsi, per una breve preghiera, davanti al Simulacro della Madonna delle Grazie, sul fercolo addobbato con gioia dai portatori come ogni anno, in segno di gratitudine e devozione.

Ore 20,00

S. Messa esterna insieme alla Bellissima Immagine della Madonna delle Grazie sul fercolo.

Avviso

Secondo le normative vigenti riguardo il Covid 19, sarà possibile visitare e partecipare alla celebrazione all’aperto solo seguendo le varie disposizioni.

- DISPOSITIVI DI SICUREZZA SANITARIA

- RISPETTO DELLA DISTANZA SANITARIA

- EVITARE ASSEMBRAMENTI

W LA MADONNA DELLE GRAZIE

Festa Madonna delle Grazie 2020

Ave, stella del mare, madre gloriosa di Dio vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.

L' « Ave » del messo celeste reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.

Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.

Mostrati Madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio.

Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.

Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa' che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.

Lode all'altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, salga allo Spirito Santo, l'inno di fede e d'amore.

